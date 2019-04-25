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Свердловская УФАС отклонила жалобу на конкурс по Зеленой роще

11:22, 25 Апрель 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Организация «Лима» просила признать закупку необоснованной.

Свердловское управление федеральной антимонопольной службы отклонило жалобу организации «Лима», которая просила отменить закупку на ремонт Зеленой рощи. Жалобу признали необоснованной. Из документа следует, что конкурс на благоустройство Зеленой рощи нужно приостановить, поскольку мэрия Екатеринбурга не указала, что подрядчик должен иметь опыт работы с подобными объектами. Согласно закону о контрактной системе администрация должна была прописать требования к участникам аукциона, но не сделала этого, пишут на госзакупках.

Напомним, на ремонт Зеленой рощи собираются потратить 161 миллион рублей, но проект не устраивает жителей Екатеринбурга. Бурю негодования вызывает то, что компания «АрХиТек», которая благоустраивает сквер за Оперным театром, может вырубить 230 деревьев, в том числе многовековые сосны. Кроме того, горожанам не нравится устройство площадок, идеально прямые дорожки и непродуманность системы водоотведения в парке.

Во вторник, 23 апреля, мэр Александр Высокинский провел рейд по роще и сказал, что проект устраивает его. В чем суть конфликта, почему он возник и правда ли, что благоустройство убьет Зеленую рощу, ЕТВ разбирался здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, УФАС, госзакупки, благоустройство, Зеленая Роща, Екатеринбург
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