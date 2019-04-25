Счетная палата РФ предложила превратить Екатеринбург в метрополию
11:29, 25 Апрель 2019
Для этого столицу Урала нужно объединить с Тюменью и Челябинском.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил создать на базе Екатеринбурга крупную метрополию, сопоставимую с Москвой и Санкт-Петербургом. Он считает, что для этого уральскую столицу нужно связать с Тюменью и Челябинском скоростными магистралями, говорится на сайте Счетной палаты. Кроме уральской, в России должны появиться еще три крупных межрегиональных центра. В сибирскую метрополию войдут Томск, Новосибирск, Барнаул и Новокузнецк. Кудрин также считает, что нужно связать Казань, Самару, Тольятти и Ульяновск. Четвертая метрополия будет состоять из Ростова-на-Дону, Краснодара и Ставрополя.
По словам Кудрина, создание метрополий позволит решить проблемы, субъектов, которым не хватает природных ресурсов и уравновесить их развитие. «Нам нужно увеличить горизонтальные связи между субъектами Российской Федерации, особенно нас интересуют те регионы, где есть крупные центры, которые притягивают и могут дать новое развитие окружающим субъектам Российской Федерации», — сообщил Алексей Кудрин.
Екатеринбург другими глазами: «В 90-ые стоял в очередях за продуктами»
ЕТВ рассказывает историю колумбийца, который живет на Урале десять лет.
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.