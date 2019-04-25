Счетная палата РФ предложила превратить Екатеринбург в метрополию

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил создать на базе Екатеринбурга крупную метрополию , сопоставимую с Москвой и Санкт-Петербургом. Он считает , что для этого уральскую столицу нужно связать с Тюменью и Челябинском скоростными магистралями , говорится на сайте Счетной палаты. Кроме уральской , в России должны появиться еще три крупных межрегиональных центра. В сибирскую метрополию войдут Томск , Новосибирск , Барнаул и Новокузнецк. Кудрин также считает , что нужно связать Казань , Самару , Тольятти и Ульяновск. Четвертая метрополия будет состоять из Ростова-на-Дону , Краснодара и Ставрополя.



