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Счетная палата РФ предложила превратить Екатеринбург в метрополию

11:29, 25 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Для этого столицу Урала нужно объединить с Тюменью и Челябинском. 
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил создать на базе Екатеринбурга крупную метрополию, сопоставимую с Москвой и Санкт-Петербургом. Он считает, что для этого уральскую столицу нужно связать с Тюменью и Челябинском скоростными магистралями, говорится на сайте Счетной палаты. Кроме уральской, в России должны появиться еще три крупных межрегиональных центра. В сибирскую метрополию войдут Томск, Новосибирск, Барнаул и Новокузнецк. Кудрин также считает, что нужно связать Казань, Самару, Тольятти и Ульяновск. Четвертая метрополия будет состоять из Ростова-на-Дону, Краснодара и Ставрополя.

По словам Кудрина, создание метрополий позволит решить проблемы, субъектов, которым не хватает природных ресурсов и уравновесить их развитие. «Нам нужно увеличить горизонтальные связи между субъектами Российской Федерации, особенно нас интересуют те регионы, где есть крупные центры, которые притягивают и могут дать новое развитие окружающим субъектам Российской Федерации», — сообщил Алексей Кудрин.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Счетная палата, метрополия
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