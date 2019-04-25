Бизнес-зал Кольцово получил признание блогеров
15:28, 25 Апрель 2019
Аэропорт получил премию Sky Travel Awards.
Бизнес-залу аэропорта Кольцово «Топаз» получил премию Sky Travel Awards как лучший в России. Еще одну награду вручили отелю воздушной гавани angelo by Vienna House. Он стал лучшим среди четырехзвездочных конкурентов, сообщили в пресс-службе Кольцово. Премию Sky Travel Awards присуждают каждый год на основании оценок путешественников-блогеров.
Кольцово также получил престижную премию World Airport Awards 2019 как лучший в регионах России и странах СНГ. Награду вручили в рамках мировой выставки Passenger Terminal EXPO. Аропорт тем временем перешел на весенне-летнее расписание. Сейчас из Екатеринбурга можно улететь по 100 направлениям.
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