Бизнес-зал Кольцово получил признание блогеров

Бизнес-залу аэропорта Кольцово « Топаз» получил премию Sky Travel Awards как лучший в России. Еще одну награду вручили отелю воздушной гавани angelo by Vienna House. Он стал лучшим среди четырехзвездочных конкурентов , сообщили в пресс-службе Кольцово. Премию Sky Travel Awards присуждают каждый год на основании оценок путешественников-блогеров.



