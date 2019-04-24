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Мэрия Екатеринбурга продублирует 024 маршрут двумя автобусами с 1 мая

12:24, 24 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Направления 57 и 57А продлят до ДМБ №9.

Маршрут № 012 вновь отправят на Елизавет. Это связано с изменением движения автобусов № 57 и № 57А, которые теперь будут дублировать отмененный и многострадальный 024 маршрут. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, автобус № 57 и № 57А продлят до ДМБ № 9 с 1 мая 2019 года.

Так, 57 маршрут пойдет по Бебеля, Технической, Расточной, Билимбаевской, Ангарской, Технической, Леваневского в обоих направлениях. Автобус № 57А от площади 1905 года отправится по улицам 8 Марта, Бориса Ельцина, Челюскинцев, Стрелочников, Готвальда, Опалихинской, Технической, Расточной, Билимбаевской, Ангарской, Технической, Леваневского до ДМБ № 9. Интервал между движением двух маршрутов будет 10-12 минут.

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Кроме того, в уральской столице отменят маршруты № 13 и № 13А. Пассажиры, которые пользовались 13 направлением, смогут пересесть на автобус № 57А, а горожане, которые ездят на 13А, — на 082. Остановку 082 маршрута перенесли с «Монтажников» на «Уралтехгаз». Также с 1 мая автобус № 15 будет ходить по улице Черепанова туда и обратно.

Напомним, маршрутку № 024 отменили с 1 января 2019 года. Потеря столь нужного для жителей Вторчермета и Сортировки маршрута вызвала у екатеринбуржцев бурю эмоций. Затем мэрия начала исправлять свои ошибки и отправила на Сортировку автобус № 012. Потом администрация пообещала сделать два дублирующих направления в виде автобусов № 57 и № 57А, которые должны были запустить еще в марте. На решение вопросов мэрии понадобилось четыре месяца.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Транспортная реформа, Екатеринбург, транспорт, 024, маршрутка 024, транспортная реформа
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