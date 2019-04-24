Мэрия Екатеринбурга продублирует 024 маршрут двумя автобусами с 1 мая

Маршрут № 012 вновь отправят на Елизавет. Это связано с изменением движения автобусов № 57 и № 57А, которые теперь будут дублировать отмененный и многострадальный 024 маршрут. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, автобус № 57 и № 57А продлят до ДМБ № 9 с 1 мая 2019 года.

Так, 57 маршрут пойдет по Бебеля, Технической, Расточной, Билимбаевской, Ангарской, Технической, Леваневского в обоих направлениях. Автобус № 57А от площади 1905 года отправится по улицам 8 Марта, Бориса Ельцина, Челюскинцев, Стрелочников, Готвальда, Опалихинской, Технической, Расточной, Билимбаевской, Ангарской, Технической, Леваневского до ДМБ № 9. Интервал между движением двух маршрутов будет 10-12 минут.