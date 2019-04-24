В Екатеринбурге испекут двухметровый кулич с храмом святой Екатерины

Фонд святой Екатерины решил поставить на пасху мировой рекорд. К празднику в Екатеринбурге испекут двухметровый кулич, весом три тонны. На его изготовление уйдет 20 тысяч куриных яиц, 500 килограмм изюма, 300 килограммов сливочного масла и 200 килограммов нежнейшей сахарной помадки, сообщили в пресс-службе мэрии. Его верхушку будет украшать макет будущего храма святой Екатерины.

Рекорд зафиксирует директор международного агентства «Интеррекорд» Влад Копылов. Кулич также окажется в реестре рекордов России. Огромный пасхальный символ разместят в сквере у театра драмы, где должны построить собор святой Екатерины. Попробовать его смогут все желающие сразу после завершения пасхального крестного хода.