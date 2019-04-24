Уральская Монстрация пройдет на родине поэта Бориса Рыжего

Семен Чирков отметил, что, конечно, Вторчермет как место для Монстрации значительно повлияет на число участников шествия. Если б акция была в центре, монстрантов было бы больше. Но с другой стороны, в ситуации можно найти и свои плюсы. Например, географическая отдаленность района, где пройдет шутовской марш, наверняка сыграет роль фильтра — отсечет случайных людей, которым просто лень ехать на окраину, и оставит только идейных амбасадоров абсурда и внеполитического бунта против серости жизни.

Поэтому Монстрация пройдет 1 мая на Вторчермете.

Старт колонны — в 14:00. Шествие начнется у дома № 5 по улице Суходольская рядом с перекрестком улиц Ферганская и Титова. Далее участники прошествуют по Ферганской до пересечения с Агрономической. Здесь по пешеходному переходу перейдут на другую сторону — на бульвар. И уже по нему дошагают до парка Камвольного комбината, где и финишируют.

«Вторчермет, как известно, район, в котором жил екатеринбургский поэт Борис Рыжий. Есть мысль обыграть этот факт в Монстрации. Иронично, но уважительно. Например, можно сделать головной транспарант с лозунгом: „Я — РЫЖЫЙ! А ТЫ ЧО?“. Кто знает, тот поймет», — прокомментировал Семен Чирков.