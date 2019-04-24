Старт «Майской прогулки» в Екатеринбурге перенесут от УрФУ к ДИВСу

Старт «Майской прогулки» в Екатеринбурге вновь перенесется к ДИВСу. В 2018 году мероприятие начиналось от главного корпуса УрФУ на Мира, 19. Теперь он станет местом финиша, указано в документах на сайте госзакупок. Подрядчику, который организует прогулку, готовы заплатить за нее 400 тысяч рублей.

Победителю аукциона придется найти ведущего, обеспечить звуковое сопровождение и не забыть поставить медработников на пунктах. Вместе с тем, подрядчик должен изготовить 8000 значков с цанговым креплением и надписями «Майская прогулка» и «36» [это уже 36 прогулка — прим. ЕТВ]. Заказчик хочет, чтобы на значках было не меньше трех цветов, эмалевое покрытие и никелирование. Способ изготовления сувенира — штамповка или литье. Размер значка — 25 миллиметров. Итоги аукциона подведут 29 апреля.

В этот раз «Майская прогулка» пройдет 19 мая. Начало с 7 до 11 часов у ДИВСа на улице Василия Еремина, 10. Финиш с 11 до 21 часа у УрФУ на Мира, 19.