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На Уралмаше подростка пришибло дорожным знаком

13:24, 24 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Следователи проводят проверку.

Дорожный знак упал на голову 12-летнему подростку на Уралмаше. Указатель отвалился на перекрестке улицы Индустрии и проспекта Космонавтов. С ушибом теменной части головы школьника доставили в больницу, сообщили ЕТВ в пресс-службе СКР по Свердловской области. Там подростку оказали необходимую помощь и отпустили домой, потому что в госпитализации он не нуждался.

Сейчас следователи проводят проверку: выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают тяжесть вреда здоровью мальчика. После проверки сотрудники СКР примут решение.

Еще одно ЧП произошло сегодня в ТРЦ «Омега» на проспекте Космонавтов. Семеро подростков зашли в торговый центр, чтобы перекусить в KFC, и на них рухнула рекламная конструкция. У ребят зафиксировали ушибы и черепно-мозговые травмы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, СК РФ по Свердловской области, школьники, подросток, пострадавшие, ЧП, знаки, Екатеринбург
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