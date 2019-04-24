На Уралмаше подростка пришибло дорожным знаком

Дорожный знак упал на голову 12-летнему подростку на Уралмаше. Указатель отвалился на перекрестке улицы Индустрии и проспекта Космонавтов. С ушибом теменной части головы школьника доставили в больницу, сообщили ЕТВ в пресс-службе СКР по Свердловской области. Там подростку оказали необходимую помощь и отпустили домой, потому что в госпитализации он не нуждался.

Сейчас следователи проводят проверку: выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают тяжесть вреда здоровью мальчика. После проверки сотрудники СКР примут решение.

Еще одно ЧП произошло сегодня в ТРЦ «Омега» на проспекте Космонавтов. Семеро подростков зашли в торговый центр, чтобы перекусить в KFC, и на них рухнула рекламная конструкция. У ребят зафиксировали ушибы и черепно-мозговые травмы.