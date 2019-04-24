Фонд Святой Екатерины поставит куличи и яйца по всему Екатеринбургу

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Пока что кулич вместо фонтана на площади Труда скорее смущает , чем радует горожан.





« На месте фонтана появилось вот такое. Рядом ходит чувак и говорит: „ К Пасхе готовятся. Будет такой кулич огромный“. Смеяться? Или плакать?» — пишет автор телеграм-канала « Главный канал Екатеринбурга» Андрей Варкентин.



На площади Труда и перед Драмтеатром появились гигантские куличи — они станут частью композиций к Пасхе. Временные скульптуры устанавливает фонд Святой Екатериныкоторыйкак и в прошлом годурешил украсить город к православному празднику.