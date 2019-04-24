Фонд Святой Екатерины поставит куличи и яйца по всему Екатеринбургу
10:38, 24 Апрель 2019
Праздничные композиции появятся к Пасхе.
На площади Труда и перед Драмтеатром появились гигантские куличи — они станут частью композиций к Пасхе. Временные скульптуры устанавливает фонд Святой Екатерины, который, как и в прошлом году, решил украсить город к православному празднику.
Пока что кулич вместо фонтана на площади Труда скорее смущает, чем радует горожан.
«На месте фонтана появилось вот такое. Рядом ходит чувак и говорит: „К Пасхе готовятся. Будет такой кулич огромный“. Смеяться? Или плакать?» — пишет автор телеграм-канала «Главный канал Екатеринбурга» Андрей Варкентин.
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Конструкция около Драмтеатра тоже пока не закончена:
Фото: ЕТВ
В пресс-службе фонда отметили, что также по городу появятся десять огромных яиц. Их разместят на Плотинке со стороны Воеводина, на 8 Марта — Малышева у Большой Златоуста, у Свято-Троицкого кафедрального собора, на перекрестках Ленина — Московской, Малышева — Белинского, у ТЦ «Алатырь», на перекрестке Челюскинцев — Космонавтов, Ленина — Гагарина, Вайнера — Ленина. На каждом яйце будет QR-код, с помощью которого горожане смогут получить праздничную открытку.
В 2018 году Фонд Святой Екатерины устроил целую охоту за яйцами. По центру Екатеринбурга разместили пять больших скульптур, которые нужно было собирать с помощью специального мобильного приложения. Как это было, смотрите здесь.
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