«Чтоб сияло»: электрический фонтан в сквере Попова заменят настоящим

Световой фонтан, который появился в рамках благоустройства сквера, должен быть всесезонным. По замыслу авторов, он должен сиять даже в +40. Конструкция символизирует радиоволны, которые состоят из 12 тысяч светодиодных плит. Кроме фонтана возле памятника изобретателю радио поставили новые фонари, уложили бехатон и гранитные плиты. Стоимость работ оценивалась в 40 миллионов рублей. Из них 680 тысяч ушло только на подсветку фонтана.