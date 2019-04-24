«Чтоб сияло»: электрический фонтан в сквере Попова заменят настоящим
08:30, 24 Апрель 2019
Мэр Екатеринбурга решил воспользоваться гарантией на благоустройство парка.
Электрический фонтан в сквере Попова, который запустили в январе 2019 года, будет работать только зимой. Летом его планируют заменить традиционным фонтаном с водой, сообщил мэр Александр Высокинский в эфире программы «Подробный разговор» на «41 канале». Подрядчики уже приступили к реконструкции его чаши. Хотя мэр и добавил, что электрический фонтан «хорош». Весной в сквере должны появиться торшеры и скамейки. «Кое-какие моменты поправим в сквере Попова в рамках гарантийных обязательств, чтоб сияло», — рассказал Высокинский.
Световой фонтан, который появился в рамках благоустройства сквера, должен быть всесезонным. По замыслу авторов, он должен сиять даже в +40. Конструкция символизирует радиоволны, которые состоят из 12 тысяч светодиодных плит. Кроме фонтана возле памятника изобретателю радио поставили новые фонари, уложили бехатон и гранитные плиты. Стоимость работ оценивалась в 40 миллионов рублей. Из них 680 тысяч ушло только на подсветку фонтана.
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