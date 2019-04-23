В мэрии Екатеринбурга создали комиссию по профилактике экстремизма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о создании комиссии по профилактике экстремизма. Документ опубликовали на сайте администрации. В состав комиссии вошли 15 человек: председатели, начальники комитетов и департаментов екатеринбургской администрации, сотрудники МВД, ФСБ, нацгвардии. Воглавляет комиссию Александр Высокинский. Его заместителем стал Александр Ковальчик.

Новая комиссия будет работать с территориальными структурными подразделениями, мониторить сети, проводить мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, на его выявление и устранение причин и условий, которые способствуют нарушениям в этой сфере. Заседания нового органа будут проходить как минимум раз в квартал.

Неделю назад в Екатеринбурге возродили градсовет. Ранее его упраздняли по причине того, что члены совета долго не собирались. Обновленная структура фактически разделится на две части: градостроительную и архитектурную. Но в архитектурный совет людей еще не набрали.