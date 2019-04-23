«Можем курить еще три года»: Высокинский погулял по Зеленой роще

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прогулялся по Зеленой роще , проект благоустройства которой днем ранее раскритиковали городские общественники. « Здесь есть некая неухоженность , отсутствие хозяина», — решил он. Во время обхода к главе присоединилась журналисты , депутаты и горожане. Одной из глобальных причин для недовольства оказалась вырубка двух сотен деревьев , которые мешают расширению дорожек. « Зеленая роща должна быть зеленой», — звучал слоган недовольных жителей.





