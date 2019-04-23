«Можем курить еще три года»: Высокинский погулял по Зеленой роще
17:23, 23 Апрель 2019
Мэр Екатеринбурга совершил обход по парку, проект благоустройства которого раскритиковали общественники.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прогулялся по Зеленой роще, проект благоустройства которой днем ранее раскритиковали городские общественники. «Здесь есть некая неухоженность, отсутствие хозяина», — решил он. Во время обхода к главе присоединилась журналисты, депутаты и горожане. Одной из глобальных причин для недовольства оказалась вырубка двух сотен деревьев, которые мешают расширению дорожек. «Зеленая роща должна быть зеленой», — звучал слоган недовольных жителей.
В комитете по благоустройству заявили, что под топор пустят только больные деревья. «У деревьев короткий век», — вздохнули специалисты. Соответствующее заключение сделал лесотехнический университет. «Деревья могут выглядеть здоровыми, а ствол уже пустой. Я сейчас вильну проектом [изменю проект — прим. ЕТВ], а они засохнут», — заявил Александр Высокинский. Но все же решил подстраховаться, перепроверить состояние столетних сосен и пойти в обход, если с ними все в порядке.
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Общественнику Владимиру Злоказову не понравился предложенный проект в целом. «Это уровень колхоза „Красное знамя“. Вы некомпетентны», — воскликнул он. По его словам, архитекторы использовали только стандартные элементы: «Куски пиццы. Это же не век ландшафиного сада. Понабрали стандартных элементов из каталогов». В качестве примера, он указал на круглые детские площадки, огороженные кустами, которые он назвал «загончиками для скота».
Мэр Высокинский ответил, что площадки брали из каталога ради их же безопасности. Он предложил благоустроить территорию, убедиться, что «дитенок не упадет», а уже потом «порисовать». Злоказов заявил, что в этом нет никакого смысла. Мэр не поверил и предложил немного проредить кусты: «Пионер пойдет по кратчайшему пути», — почему-то решил он.
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Группа общественников вспомнила, что в Зеленой роще было старое монастырское кладбище. «Здесь лежат лучшие люди города», — заявили активисты. И предложили перенести захоронения на территорию монастыря и установить гранитные памятники. Мэр Высокинский решил поднять архивы и выполнить условия, если данные о захоронениях подтвердятся.
Кардинально менять проект Высокинский отказался: «Мы можем снова начать обсуждать. Хоть три года курить. Потом еще придется ждать: сгорит сарай, сгорит и хата». Мэр решил дождаться заключений и приступить к работе. Успеть нужно, конечно, к юбилею Екатеринбурга — в 2023 году. Жители ведь как неприятности из мультика про котенка по имени Гав: «Но они же ждут».
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