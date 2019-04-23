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Мэр Екатеринбурга решил направить «Бессмертный полк» в другую сторону

08:32, 23 Апрель 2019
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Фото: Дмитрий Шевалдин
Александр Высокинский предложил разместить накопительную площадку на Московской или Репина. В новом формате акция может пройти уже в 2020 году.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с руководителем свердловского отделения «Бессмертный полк России» Валерием Басаем и сопредседателем акции в Тюмени Григорием Ивановым. Мэр предложил организаторам пересмотреть логистику шествия и сделать площадку для накопления людей на Московской или Репина вместо Толмачева, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. По его мнению, улица Толмачева не является оптимальным местом для сбора людей.

Направление движения градоначальник захотел изменить тоже: оно должно быть противоположным тому, по которому «Бессмертный полк» ходит сейчас. Тогда колонна выйдет к месту размещения основных праздничных площадок: Историческому скверу, площади 1905 года и улице Пушкина, а не к ДИВСу. В новом формате акция может пройти уже в 2020 году. Прорабатывать маршрут начнут в январе следующего года.

Напомним, в 2019 году «Бессмертный полк» по традиции пройдет от улицы Толмачева по Ленина до ДИВСа. Построение начнется в 09:00. В 11:00 колонна отправится по проспекту. Гостей Дня Победы ждут праздничные выступления, парад военной техники, запуск голубей и вкусная каша.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, День Победы, парад Победы, Бессмертный полк, мэр, Екатеринбург, Александр Высокинский
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