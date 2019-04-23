Конкурс на ремонт Зеленой рощи приостановили из-за жалобы в ФАС
20:16, 23 Апрель 2019
Потенциальный подрядчик оказался недоволен условиями, которые предлагает администрация Екатеринбурга.
Конкурс на благоустройство Зеленой рощи, проект которого вызвал большой общественный резонанс, приостановили. Как сообщил ЕТВ вице-мэр Алексей Бубнов один из потенциальных подрядчиков подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу.
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Конкурс на благоустройство за 161 миллион рублей должен был завершиться 26 апреля — в этот день планировалось выбрать подрядчика. Сейчас процедура приостановлена до конца разбирательств. Сколько времени это займет, неизвестно. Сезон благоустройства в Екатеринбурге длится с мая по октябрь, Зеленая роща — большой объект, поэтому работы на нем нужно начинать как можно раньше.
Проект для благоустройства сделало архитектурное бюро «Архитек», и именно их решения вызвали большой общественный резонанс. Протест возглавил урбанист и архитектор Владимир Злоказов. Сегодня, 23 апреля, в Зеленой роще прошел пресс-тур, который закончился фееричным баттлом между мэром Екатеринбурга Александром Высокинским и Владимиром Злоказовым. Как это было, смотрите в нашем прямом эфире, который мы вели с места событий. Также мы публиковали подробный фоторепортаж из парка.
Подробный разбор взаимных претензий, сути конфликта и будущего Зеленой рощи ЕТВ опубликует завтра, 24 апреля.
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