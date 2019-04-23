Городскую электричку доведут до Академического и Широкой речки

Городские электрички в Екатеринбурге запустят по нескольким новым маршрутам. Предполагается , что на первом этапе электричка будет следовать 22 километра с остановками на станциях « Екатеринбург-Пассажирский», « Первомайская», « Шарташ», « Синие Камни», « ЖБИ», « оз. Шарташ», « Блюхера» и « Машиностроителей» ( до станции « Екатеринбург-Пассажирский»), рассказали в пресс-службе мэрии.



