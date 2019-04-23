Городскую электричку доведут до Академического и Широкой речки
19:06, 23 Апрель 2019
Екатеринбург также хотят связать с Березовским и Среднеуральском. В будущем.
Городские электрички в Екатеринбурге запустят по нескольким новым маршрутам. Предполагается, что на первом этапе электричка будет следовать 22 километра с остановками на станциях «Екатеринбург-Пассажирский», «Первомайская», «Шарташ», «Синие Камни», «ЖБИ», «оз. Шарташ», «Блюхера» и «Машиностроителей» (до станции «Екатеринбург-Пассажирский»), рассказали в пресс-службе мэрии.
В администрации хотят, чтобы было не менее трех поездов в утреннее и вечернее время, не менее двух — в дневное. Чтобы выполнить проект, нужно реконструировать ряд остановочных пунктов. Власти раздумывают, чтобы запустить электропоезд до Академического, Широкой речи, Солнечного и Большого конного полуострова. Также планируется, что в будущем электрички свяжут Екатеринбург с Березовским и Среднеуральском.
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