Центр Екатеринбурга вновь перекроют из-за репетиций парада Победы
11:39, 23 Апрель 2019
В ночь с 23 на 24 апреля пешие колонны пройдут по площади 1905 года.
Репетиции к параду Победы в Екатеринбурге продолжаются. В ночь с 23 на 24 апреля по площади 1905 года пройдут пешие колонны (с 20:00 до 04:00). А завтра, 24 апреля, с 09:00 до 13:00 состоится последняя репетиция техники в районе улицы 2-й Новосибирской, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Полномасштабные репетиции пройдут чуть позднее — 26 и 29 апреля, 3 и 7 мая.
ЕТВ отметил на карте участки улиц, на которых будут репетиции 23 и 24 апреля. Синим цветом мы обозначили перекрытие для тренировок пеших колонн, красным — завтрашнюю дневную репетицию.
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