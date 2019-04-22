В Екатеринбурге трубы на Луганской и в Базовом испытают горячей водой
10:10, 22 Апрель 2019
Температуру повысят до 95 градусов завтра, 23 апреля.
Магистральные и распределительные тепловые сети рядом с котельными в переулке Базовый, 62 и на улице Луганская, 27А испытают максимальной температурой. Испытания пройдут завтра, 23 апреля, с 9 до 16 часов. На это время температуру воды в трубах повысят до 95 градусов, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК.
Жилые дома с неисправными системами регулирования должны отключить до 17 часов 22 апреля. Энергетики также рекомендуют открыть системы отопления в остальных жилых домах, чтобы проверка сетей прошла успешно. Кроме того, на время испытаний рабочие ограничат подачу горячей воды и отопления в детских садах, школах и больницах.
Энергетики просят жителей города соблюдать меры безопасности и быть внимательными. В частности, не забывайте проветривать помещения, чтобы понизить температуру внутри домов, не подходите к лужам с горячей водой, не подходите к автомобилю, расположенному около разлива, и не выходите из транспорта, если вы оказались внутри в этот момент. И последнее — не оставляйте машины вблизи люков, тепловых камер и наружных труб.
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