В Екатеринбурге трубы на Луганской и в Базовом испытают горячей водой

Магистральные и распределительные тепловые сети рядом с котельными в переулке Базовый , 62 и на улице Луганская , 27А испытают максимальной температурой. Испытания пройдут завтра , 23 апреля , с 9 до 16 часов. На это время температуру воды в трубах повысят до 95 градусов , сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК.





Жилые дома с неисправными системами регулирования должны отключить до 17 часов 22 апреля. Энергетики также рекомендуют открыть системы отопления в остальных жилых домах , чтобы проверка сетей прошла успешно. Кроме того , на время испытаний рабочие ограничат подачу горячей воды и отопления в детских садах , школах и больницах.





Энергетики просят жителей города соблюдать меры безопасности и быть внимательными. В частности , не забывайте проветривать помещения , чтобы понизить температуру внутри домов , не подходите к лужам с горячей водой , не подходите к автомобилю , расположенному около разлива , и не выходите из транспорта , если вы оказались внутри в этот момент. И последнее — не оставляйте машины вблизи люков , тепловых камер и наружных труб.



