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В Екатеринбурге починили трубу на перекрестке Мира-Академическая

11:01, 22 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Авария произошла в выходные. В домах упало давление подачи холодной воды.

Коммунальщики починили трубу на перекрестке Мира-Академическая в Екатеринбурге, которую прорвало в ночь с субботы на воскресенье. В домах на Синих Камнях, ЖБИ и в Пионерском поселке упало давление подачи холодной воды. После устранения утечки давление в домах восстановили. Во время ремонта горожанам привозили питьевую воду, сообщили ЕТВ в пресс-службе МУП «Водоканал».

Ремонтные бригады уже заменили участок трубы в пять метров к шести утра понедельника, 22 апреля. В течение дня коммунальщики засыплют место работ щебнем и приведут территорию в порядок. Почему в Екатеринбурге постоянно рвутся трубы, мы рассказывали здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, вода, Водоканал, Ремонт, трубы, Екатеринбург
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