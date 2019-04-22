В Екатеринбурге починили трубу на перекрестке Мира-Академическая

Коммунальщики починили трубу на перекрестке Мира-Академическая в Екатеринбурге, которую прорвало в ночь с субботы на воскресенье. В домах на Синих Камнях, ЖБИ и в Пионерском поселке упало давление подачи холодной воды. После устранения утечки давление в домах восстановили. Во время ремонта горожанам привозили питьевую воду, сообщили ЕТВ в пресс-службе МУП «Водоканал».

Ремонтные бригады уже заменили участок трубы в пять метров к шести утра понедельника, 22 апреля. В течение дня коммунальщики засыплют место работ щебнем и приведут территорию в порядок. Почему в Екатеринбурге постоянно рвутся трубы, мы рассказывали здесь.