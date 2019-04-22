В Екатеринбурге открыли проезд на Первомайской

Коммунальщики открыли сквозной проезд на Первомайской от Мичурина до Восточной в Екатеринбурге. До утра 22 апреля они ремонтировали трубу и устраняли скрытую утечку воды, сообщили ЕТВ в пресс-службе МУП «Водоканал». Утечку устранили, поврежденный участок трубы заменили, место раскопок заасфальтировали. Теперь проезд открыт.

Напомним, сегодня также починили трубу на перекрестке Мира-Академическая. Привести территорию в порядок пообещали в течение всего понедельника. Почему в Екатеринбурге постоянно рвутся трубы, мы рассказывали здесь.