В Екатеринбурге открыли проезд на Первомайской
17:34, 22 Апрель 2019
На участке от Мичурина до Восточной вели раскопки, чтобы устранить скрытую утечку воды.
Коммунальщики открыли сквозной проезд на Первомайской от Мичурина до Восточной в Екатеринбурге. До утра 22 апреля они ремонтировали трубу и устраняли скрытую утечку воды, сообщили ЕТВ в пресс-службе МУП «Водоканал». Утечку устранили, поврежденный участок трубы заменили, место раскопок заасфальтировали. Теперь проезд открыт.
Напомним, сегодня также починили трубу на перекрестке Мира-Академическая. Привести территорию в порядок пообещали в течение всего понедельника. Почему в Екатеринбурге постоянно рвутся трубы, мы рассказывали здесь.
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