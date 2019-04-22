Опять дожди: в Екатеринбург вернется весна

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Во вторник , 23 апреля , начнутся дожди. Осадки ожидаются в районе обеда , вместе с тем усилится ветер — до 4,2 метра в секунду в северо-западном направлении. Температура воздуха днем составит +12 градусов , а к вечеру столбики термометров опустятся до +4.





Начиная со среды , в Екатеринбурге начнет холодать. И если 24 апреля только снизится температура воздуха ( до +7 днем), то в четверг , 25 апреля , снова будут идти дожди. Если вы обещали что-то сделать после дождичка в четверг , то вот ваш час.





Пятница , 26 апреля , будет пасмурной , но обойдется без осадков. Синоптики обещают до +4 градусов днем. Ветер к тому моменту стихнет.

В Екатеринбург несмело возвращается весна. Сегодня22 апреляутренняя прохлададо +5 градусов) сменится дневным теплом. Синоптики обещают до +12 градусов с переменной облачностью. Всеконечноиспортит ветер — до трех метров в секундуиз-за него воздух будет ощущаться прохладнеечем есть на самом деле.