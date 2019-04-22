Опять дожди: в Екатеринбург вернется весна
08:21, 22 Апрель 2019
Первая половина недели будет теплой.
В Екатеринбург несмело возвращается весна. Сегодня, 22 апреля, утренняя прохлада (до +5 градусов) сменится дневным теплом. Синоптики обещают до +12 градусов с переменной облачностью. Все, конечно, испортит ветер — до трех метров в секунду, из-за него воздух будет ощущаться прохладнее, чем есть на самом деле.
Во вторник, 23 апреля, начнутся дожди. Осадки ожидаются в районе обеда, вместе с тем усилится ветер — до 4,2 метра в секунду в северо-западном направлении. Температура воздуха днем составит +12 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до +4.
Во вторник, 23 апреля, начнутся дожди. Осадки ожидаются в районе обеда, вместе с тем усилится ветер — до 4,2 метра в секунду в северо-западном направлении. Температура воздуха днем составит +12 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до +4.
Начиная со среды, в Екатеринбурге начнет холодать. И если 24 апреля только снизится температура воздуха (до +7 днем), то в четверг, 25 апреля, снова будут идти дожди. Если вы обещали что-то сделать после дождичка в четверг, то вот ваш час.
Пятница, 26 апреля, будет пасмурной, но обойдется без осадков. Синоптики обещают до +4 градусов днем. Ветер к тому моменту стихнет.
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