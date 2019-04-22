Мэрия позвала екатеринбуржцев обсудить застройку на ВИЗе

Администрация Екатеринбурга предложила горожанам обсудить застройку на ВИЗе-Правобережном. Экспозицию проектов откроют на втором этаже здания мэрии на проспекте Ленина, 24А в пятницу, 26 апреля. Выставку можно будет посмотреть с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу до 17:00, указано на официальном портале Екатеринбурга в разделе «Общественные обсуждения».

Высказать свое мнение можно до 24 мая. Принять участие в обсуждениях разрешают через сайт администрации, в письменной форме в департаменте архитектуры, с помощью записи в журнале посещений экспозиции. Не забывайте записывать ФИО, дату рождения, адрес места жительства или регистрации. Если на месте строительства у вас есть участок земли, вам нужно предоставить документы на нее.

Напомним, ВИЗ-Правобережный зарезервировали под строительство ЭКСПО-городка. Но Екатеринбург проиграл Осаке, и тогда мэр Александр Высокинский заявил, что на этом месте построят новый микрорайон с жилой застройкой и парком. Теперь Екатеринбург борется за проведение летней Универсиады-2023. Что точно будет на ВИЗе, будет известно позднее.