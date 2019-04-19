В Екатеринбурге на неделю перекроют улицу Цвиллинга у дома №53
12:15, 19 Апрель 2019
На участке будут строить теплосети.
Улицу Цвиллинга около дома № 53 в Екатеринбурге перекроют с 22 апреля по 1 мая. Организация «ЖБИ 2020» будет строить на участке тепловые сети. Информация об ограничении движения появилась на карте перекрытий на официальном портале Екатеринбурга. Автомобилистам предлагают объезжать место ремонта по Белинского, Циолковского, Переходному переулку и дублеру Машинной. Ловите карту ЕТВ, чтобы не ошибиться.
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Напомним, в уральской столице сейчас активно репетируют Парад Победы. Сегодня ночью, 19 апреля, пешие колонны выйдут на площадь 1905 года. С 20:00 до 4:00 перекроют проспект Ленина от Карла Либкнехта до Репина, участок улицы 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина и дальше до Репина.
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