В Екатеринбурге на неделю перекроют улицу Цвиллинга у дома №53

Напомним, в уральской столице сейчас активно репетируют Парад Победы. Сегодня ночью, 19 апреля, пешие колонны выйдут на площадь 1905 года. С 20:00 до 4:00 перекроют проспект Ленина от Карла Либкнехта до Репина, участок улицы 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина и дальше до Репина.