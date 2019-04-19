В Екатеринбурге МУП поплатилось за развал памятника архитектуры

Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья в Екатеринбурге оштрафовали на 100 тысяч рублей за развалившийся дом на Хохрякова, 33, который признан объектом культурного наследия. СУЭРЖ владело в этом доме двумя квартирами, но не следило за их состоянием, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.

В мае 2018 года эксперты осмотрели дом и выяснили, что краска на всех фасадах отслаивается, окна разрушаются, отсутствуют водосточные трубы. Кроме того, специалисты нашли трещины поверхности стен. По закону ремонт в доме должны были выполнять все собственники помещений. Либо владельцы квартир должны были назначить ответственных на общем собрании. Но никто не сделал ни то, ни другое.

Судья Ленинского района Екатеринбурга назначил СУЭРЖ штраф в 100 тысяч рублей, но предприятие попыталось оспорить решение. Вторая инстанция встала на сторону Ленинского районного суда.