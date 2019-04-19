На Макаровском мосту пешеходы будут месить грязь до июля

Одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга должен стать обновленный Макаровский мост. Согласно плану , в этом году на работы выделят 999 миллионов рублей , до 2021 года — еще 1,8 миллиарда. В течение 2019 года рабочие продолжат выносить за пределы стройки все тепло и электросети. Из-за этого страдают пешеходы , которым приходится пробираться по узким тропам. Деревянные тротуары по левой стороне улицы появились совсем недавно. По правой стороне , согласно указателям , пройти невозможно: таблички отправляют всех , в переулок красный на одной стороне и на Бориса Ельцина по другой , но пешеходы перелезают через ограждения. Спасением для жителей окрестных домов была замерзшая Исеть.



