На Макаровском мосту пешеходы будут месить грязь до июля
16:04, 19 Апрель 2019
Благоустройство территории не могут начать из-за переноса теплосетей.
Одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга должен стать обновленный Макаровский мост. Согласно плану, в этом году на работы выделят 999 миллионов рублей, до 2021 года — еще 1,8 миллиарда. В течение 2019 года рабочие продолжат выносить за пределы стройки все тепло и электросети. Из-за этого страдают пешеходы, которым приходится пробираться по узким тропам. Деревянные тротуары по левой стороне улицы появились совсем недавно. По правой стороне, согласно указателям, пройти невозможно: таблички отправляют всех, в переулок красный на одной стороне и на Бориса Ельцина по другой, но пешеходы перелезают через ограждения. Спасением для жителей окрестных домов была замерзшая Исеть.
Благоустройство перекопанных участков смогут начать только в июле, рассказал замдиректора ГУДСР Павел Пустозеров в эфире «41 канала». Начать работы мешает реконструкция магистрального водопровода на Гражданской. До конца года должны разработать план второго этапа работ. Их посвятят общему благоустройству территории: строительству пешеходных и велосипедных дорожек.
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Реконструкция Макаровского моста продолжается с 2017 года. Тогда рабочие совсем закрыли магистраль для автомобилистов и осушили Исеть, чтобы укрепить опоры. Южную часть долго укрепляли, испытывали вагонами с песком и грузовиками, но даже сейчас действует запрет на проезд большегрузов. В сентябре 2018 года во время ремонта Макаровского моста ударило током двух рабочих, один из них погиб, а второй попал в больницу.
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