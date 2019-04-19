Дорожные развязки у Кольцово отремонтируют за 122 миллиона рублей

Транспортные развязки на дороге «Екатеринбург — аэропорт Кольцово» ждет капитальный ремонт. Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок на эти цели выделяется 122, миллиона рублей. Общая протяженность съездов, которые ждет обновление, 7,8 километра.

Капитальный ремонт дорожного плотна будет проводится на четырех транспортных развязках по пути из Екатеринбурга в аэропорт. Первая — три съезда с трассы на улицу Просторную. Вторая — съезды в районе птицефабрики и в сторону Химмаша. Третья — в сторону Челябинска и Тюмени. Четвертая — в направлении рынка «Бахчиванджи».