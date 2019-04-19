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Дорожные развязки у Кольцово отремонтируют за 122 миллиона рублей

08:20, 19 Апрель 2019
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Фото: pixabay.com
Автомобилистов ждут сложные времена — ремонтные работы необходимо завершить 20 сентября.

Транспортные развязки на дороге «Екатеринбург — аэропорт Кольцово» ждет капитальный ремонт. Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок на эти цели выделяется 122, миллиона рублей. Общая протяженность съездов, которые ждет обновление, 7,8 километра.

Капитальный ремонт дорожного плотна будет проводится на четырех транспортных развязках по пути из Екатеринбурга в аэропорт. Первая — три съезда с трассы на улицу Просторную. Вторая — съезды в районе птицефабрики и в сторону Химмаша. Третья — в сторону Челябинска и Тюмени. Четвертая — в направлении рынка «Бахчиванджи».

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Так развязки выглядят в конкурсной документации

Ремонтные работы должны начаться сразу же после заключения контракта. А завершиться — 20 сентября. Будет ли на это время перекрываться дороги — неизвестно. В 2018 году, когда в последний раз ремонтировали развязки, определенные участи были закрыты на несколько недель.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Город, Кольцово, Екатеринбург, аэропорт, Дороги, ремонт дорог
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