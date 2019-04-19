Дорожные развязки у Кольцово отремонтируют за 122 миллиона рублей
Транспортные развязки на дороге «Екатеринбург — аэропорт Кольцово» ждет капитальный ремонт. Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок на эти цели выделяется 122, миллиона рублей. Общая протяженность съездов, которые ждет обновление, 7,8 километра.
Капитальный ремонт дорожного плотна будет проводится на четырех транспортных развязках по пути из Екатеринбурга в аэропорт. Первая — три съезда с трассы на улицу Просторную. Вторая — съезды в районе птицефабрики и в сторону Химмаша. Третья — в сторону Челябинска и Тюмени. Четвертая — в направлении рынка «Бахчиванджи».
Ремонтные работы должны начаться сразу же после заключения контракта. А завершиться — 20 сентября. Будет ли на это время перекрываться дороги — неизвестно. В 2018 году, когда в последний раз ремонтировали развязки, определенные участи были закрыты на несколько недель.