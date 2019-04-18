Высокинский закрыл глаза на жижу и ямы

Екатеринбург встретил весну без привычной грязи и жижи. Так считает мэр Александр Высокинский. « Если вы заметили , мы этот сезон встретили без вот этой вот нашей уличной жидкой грязи», — сказал градоначальник в эфире Четвертого канала.





По мнению Высокинского , такого впечатляющего результата удалось добиться благодаря — внимание! — хорошей уборке снега. » Если мы не вывозим весь снег не только с дорог , но и с обочин и тротуаров , эта грязь копится слоями в течении зимы. […] В этом году была поставлена задача — максимальный вывоз снега не только с дорог , но и с тротуаров. […] Это сделали», — заверил глава Екатеринбурга.



