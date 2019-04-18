Высокинский закрыл глаза на жижу и ямы
10:44, 18 Апрель 2019
Решить вечные городские проблемы помогла хорошая уборка снега, считает мэр.
Екатеринбург встретил весну без привычной грязи и жижи. Так считает мэр Александр Высокинский. «Если вы заметили, мы этот сезон встретили без вот этой вот нашей уличной жидкой грязи», — сказал градоначальник в эфире Четвертого канала.
По мнению Высокинского, такого впечатляющего результата удалось добиться благодаря — внимание! — хорошей уборке снега. »Если мы не вывозим весь снег не только с дорог, но и с обочин и тротуаров, эта грязь копится слоями в течении зимы. […] В этом году была поставлена задача — максимальный вывоз снега не только с дорог, но и с тротуаров. […] Это сделали», — заверил глава Екатеринбурга.
Следующим этапом уборки города станет борьба с пылью. Александр Высокинский заявил, что Екатеринбург теперь будут мыть мойками высокого давления, и это позволить победить снег и грязь.
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Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Дальше нужно мыть.
Хорошая уборка снега позволила сэкономить на ремонте дорог, ведь ям, как рассказал мэр Екатеринбурга, стало меньше. «Чем суше на поверхности, тем меньше вода впитывается в трещины на асфальте», — рассудил Александр Высоскинкий. Он добавил, что ежесуточно каждый район вывозил по две-три тысячи тонн снега.
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