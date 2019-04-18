Высокинский сравнил транспортную реформу с шоковой терапией Гайдара

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заверил горожан , что транспортная реформа начнется в 2019 году. « Но не нужно понимать , что все проснулись — и завтра по-другому», — подметил мэр в эфире программы « Стенд» на Четвертом канале.





При этом Высокинский не преминул сравнить екатеринбургскую транспортную реформу с преобразованиями девяностых в России. « [Надо], чтобы не было никакой шоковой терапии , мы это проходили в девяностые. Должен быть четкий план , по которому мы будем двигаться. И , в течении года-двух , мы должны эти моменты закончить», — сказал глава Екатеринбурга.





Шоковой терапией называют многочисленные реформы правительства Ельцина-Гайдара , проведенные в 90-е годы. Например , максимальную либерализацию цен или произвольную приватизацию. Реформы привели к тяжелым экономических последствиям.



