Высокинский сравнил транспортную реформу с шоковой терапией Гайдара
10:15, 18 Апрель 2019
Глава Екатеринбурга заявил, что преобразования все-таки начнутся в этом году.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заверил горожан, что транспортная реформа начнется в 2019 году. «Но не нужно понимать, что все проснулись — и завтра по-другому», — подметил мэр в эфире программы «Стенд» на Четвертом канале.
При этом Высокинский не преминул сравнить екатеринбургскую транспортную реформу с преобразованиями девяностых в России. «[Надо], чтобы не было никакой шоковой терапии, мы это проходили в девяностые. Должен быть четкий план, по которому мы будем двигаться. И, в течении года-двух, мы должны эти моменты закончить», — сказал глава Екатеринбурга.
Шоковой терапией называют многочисленные реформы правительства Ельцина-Гайдара, проведенные в 90-е годы. Например, максимальную либерализацию цен или произвольную приватизацию. Реформы привели к тяжелым экономических последствиям.
31 марта Александр Высокинский уже опровергал перенос транспортной реформы, о котором заявил его подчиненный, вице-мэр по транспорту Алексей Бубнов. ЕТВ подробно рассказывает, что происходит с транспортом Екатеринбурга и почему реформа постоянно откладывается, в специальном разделе:
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