Судьба четырех новых станций екатеринбургского метро решится за неделю
16:15, 18 Апрель 2019
Минфину дали срок на раздумья о финансировании.
Федеральные министерства транспорта и финансов примут решение о финансировании строительства четырех новых станций екатеринбургского метро (по две станции на север и юг) до 25 апреля. Соответствующее распоряжение правительство поступило сегодня, 18 апреля, сообщил депутат госдумы Дмитрий Ионин в соцсетях. Министерства также должны решить, получит ли Екатеринбург деньги на проектирование второй ветки от станции «Металлургическая» до станции «Каменные палатки».
На строительство метро потребуется 76 миллиардов рублей. На эти деньги к 300-летию Екатеринбурга планируют запустить 12 новых станций. ЕТВ подробно разбирался, возможно ли успеть перекопать город за три года.
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