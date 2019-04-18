Судьба четырех новых станций екатеринбургского метро решится за неделю

Федеральные министерства транспорта и финансов примут решение о финансировании строительства четырех новых станций екатеринбургского метро ( по две станции на север и юг) до 25 апреля. Соответствующее распоряжение правительство поступило сегодня , 18 апреля , сообщил депутат госдумы Дмитрий Ионин в соцсетях. Министерства также должны решить , получит ли Екатеринбург деньги на проектирование второй ветки от станции « Металлургическая» до станции « Каменные палатки».





На строительство метро потребуется 76 миллиардов рублей. На эти деньги к 300-летию Екатеринбурга планируют запустить 12 новых станций. ЕТВ подробно разбирался, возможно ли успеть перекопать город за три года.



