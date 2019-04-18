На месте храма святой Екатерины раздадут Благодатный огонь
15:24, 18 Апрель 2019
В этом году пасхальное шествие закончится в сквере у театра драмы.
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге в этом году закончится на месте будущего строительства храма святой Екатерины. Раздача Благодатного огня со Святой земли пройдет в том же сквере, сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии. Шествие начнется сразу после вечерни в 16:00 от Свято-Троицкого собора. Праздник Пасхи в этом году отмечают 28 апреля.
На месте будущего храма Святой Екатерины уже провели первый общегородской молебен. По данным екатеринбургской епархии, в сквер у театра драмы пришли десять тысяч верующих. Строительство храма должны начать летом 2019 года. Планируется, что он будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи человек. Строительство поддержали федеральные знаменитости.
А я вас знаю, мне смешно
ЕТВ публикует ответы на пять наивных вопросов по теме «Монстрация: что это и зачем?»
Читайте также:
«Безбожники!»: Безруков ответил противникам храма святой Екатерины
Антон Шипулин: «Храм святой Екатерины будет достопримечательностью»
Екатеринбуржцы научились мирному протесту. Через объятия
Землю в сквере на Октябрьской площади получил Фонд Святой Екатерины
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
СВЕТЛАНА БОРИНСКАЯ. ГЕНЕТИКА ОБИДЕТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!
ЮЛИЯ «НА ЛАБУТЕНАХ» ТОПОЛЬНИЦКАЯ
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.