На месте храма святой Екатерины раздадут Благодатный огонь

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге в этом году закончится на месте будущего строительства храма святой Екатерины. Раздача Благодатного огня со Святой земли пройдет в том же сквере, сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии. Шествие начнется сразу после вечерни в 16:00 от Свято-Троицкого собора. Праздник Пасхи в этом году отмечают 28 апреля.

На месте будущего храма Святой Екатерины уже провели первый общегородской молебен. По данным екатеринбургской епархии, в сквер у театра драмы пришли десять тысяч верующих. Строительство храма должны начать летом 2019 года. Планируется, что он будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи человек. Строительство поддержали федеральные знаменитости.