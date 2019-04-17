Высокинский наполнил чиновниками новый градсовет Екатеринбурга
12:14, 17 Апрель 2019
Для архитекторов сделают отдельную структуру.
Градостроительный совет возродили в Екатеринбурге. В него вошли 24 человека, 15 из них — представители администрации города. Обновленную структуру возглавил вице-мэр Екатеринбурга по вопросам капстроительства Алексей Бирюлин.
В градсовет также попали вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, начальник департамента архитектуры Алексей Храмов и другие. Членами градсовета стали бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин, главный архитектор архитектурного бюро «In.Form» Тимур Абдуллаев, депутат гордумы Владимир Крицкий.
«Основной задачей деятельности совета является подготовка рекомендаций и (или) предложений главе Екатеринбурга по результатам рассмотрения проектов, предлагаемых для реализации на территории муниципального образования», — говорится в постановлении мэра Александра Высокинского.
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Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб упразднил градостроительный совет в сентябре 2018 года, поскольку члены совета не собирались с 25 апреля. Предыдущий созыв в основном наполняли не чиновники, а архитекторы. Дело в том, что сейчас для последних создали новый отдельный совет, который, правда, еще не набрали.
В разговоре с ЕТВ экс-главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин заявил, что давно предлагал разделить совет на два — сделать градостроительный и архитектурный.
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Градостроительство входит в компетенцию администрации города — застройка, генплан, транспорт, озеленение, экология и другие вопросы. Главные действующие лица в этих вопросах — чиновники, профильные комиссии. В свою очередь, архитектурный совет должен профессионально оценивать внешний облик самих зданий. Это более творческий совет.
Экс-главный архитектор Екатеринбурга считает, что два совета не будут входить в конфликт, потому что у них разные задачи. Сам Михаил Вяткин также надеется оказаться и в архитектурном совете. «Быть в двух не возбраняется», — заключил заслуженный архитектор РФ.
Архитектор Борис Демидов солидарен с коллегой. »Удавалось ли гармонично сосуществовать чиновникам и архитекторам раньше? Может быть и удавалось. Но, понимаете, в общем совете инженеры могут высказать свои вкусовые предпочтение о зданиях — хотя это не их компетенции. И, наоборот, архитекторы говорят о коммуникациях. Получается некий дисбаланс. Сейчас его не будет», — сказал ЕТВ Демидов.
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