Высокинский наполнил чиновниками новый градсовет Екатеринбурга

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Быть в двух не возбраняется», — заключил заслуженный архитектор РФ.





Архитектор Борис Демидов солидарен с коллегой. » Удавалось ли гармонично сосуществовать чиновникам и архитекторам раньше? Может быть и удавалось. Но , понимаете , в общем совете инженеры могут высказать свои вкусовые предпочтение о зданиях — хотя это не их компетенции. И , наоборот , архитекторы говорят о коммуникациях. Получается некий дисбаланс. Сейчас его не будет», — сказал ЕТВ Демидов.

Экс-главный архитектор Екатеринбурга считаетчто два совета не будут входить в конфликтпотому что у них разные задачи. Сам Михаил Вяткин также надеется оказаться и в архитектурном совете.