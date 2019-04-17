В Екатеринбурге ради ремонта труб сузили дорогу на Шефской

Точную дату окончания ремонтных работ специалисты не называют, но говорят, что они не займут много времени благодаря применению метода бестраншейной перекладки.

Кроме того, продолжается реконструкция сетей ХВС по Малышева от Студенческой до Восточной. Также автомобилистов предупреждают, что скоро начнется ремонт на улице Крылова. Итоги первого квартала по обновлению трубопроводов от «Водоканала» ЕТВ публиковал ранее.