В Екатеринбурге ради ремонта труб сузили дорогу на Шефской
Улицу Шефская в Екатеринбурге сузили для ремонта труб. Работники «Водоканала» закрыли одну полосу движения в сторону Егоршинского проезда. На первом этапе раскопки ведут от дома 1В до строения 2Б/2 — длина участка 296 метров, сообщили ЕТВ в пресс-службе МУП «Водоканал». На карте ЕТВ вы можете посмотреть, где именно ремонтируют трубы на Шефской.
Точную дату окончания ремонтных работ специалисты не называют, но говорят, что они не займут много времени благодаря применению метода бестраншейной перекладки.
Кроме того, продолжается реконструкция сетей ХВС по Малышева от Студенческой до Восточной. Также автомобилистов предупреждают, что скоро начнется ремонт на улице Крылова. Итоги первого квартала по обновлению трубопроводов от «Водоканала» ЕТВ публиковал ранее.