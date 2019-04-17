Главная «ЕТВ»НовостиГород

В Екатеринбурге ради ремонта труб сузили дорогу на Шефской

16:35, 17 Апрель 2019
378705817.jpg
Фото: ЕТВ
Специалисты «Водоканала» обещают, что работы не займут много времени.

Улицу Шефская в Екатеринбурге сузили для ремонта труб. Работники «Водоканала» закрыли одну полосу движения в сторону Егоршинского проезда. На первом этапе раскопки ведут от дома 1В до строения 2Б/2 — длина участка 296 метров, сообщили ЕТВ в пресс-службе МУП «Водоканал». На карте ЕТВ вы можете посмотреть, где именно ремонтируют трубы на Шефской.

Великое уральское опыление
Как газоны стали главными врагами наших легких.

Точную дату окончания ремонтных работ специалисты не называют, но говорят, что они не займут много времени благодаря применению метода бестраншейной перекладки.

Кроме того, продолжается реконструкция сетей ХВС по Малышева от Студенческой до Восточной. Также автомобилистов предупреждают, что скоро начнется ремонт на улице Крылова. Итоги первого квартала по обновлению трубопроводов от «Водоканала» ЕТВ публиковал ранее.

Строительство Ледовой арены в Екатеринбурге обойдется в 140 млн евро
Сейчас завершается подготовка проектной документации масштабного объекта.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге ради ремонта труб сузили дорогу на Шефской »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, дороги, Ремонт, Водоканал, трубы, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
ЮЛИЯ «НА ЛАБУТЕНАХ» ТОПОЛЬНИЦКАЯ
19 апреля в 19:30
С
Сумма мнений Σ
Как спасти детей от отчаяния
Как спасти детей от отчаяния
От Светланы Зенковой
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Город
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.