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В Екатеринбурге на ремонт дорог в 2019 году выделили 1,7 миллиарда

15:27, 17 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
С каждым годом сумма немного увеличивается.

Ремонт дорог в Екатеринбурге обойдется в 1,7 миллиарда рублей, рассказал журналисту ЕТВ заместитель председателя комитета благоустройства Виктор Юровицкий. Озвученная сумма на 200 тысяч больше той, которую выделяли на обновление дорог в 2017–2018 годах. Миллиард из этих денег уральская столица получила из федерального бюджета, еще полмиллиарда — из областного, оставшиеся деньги — из городского.

Напомним, всего в 2019 году в Екатеринбурге планируют благоустроить 53 участка дорог. Всего в Свердловской области хотят отремонтировать 140 километров трасс. Реконструкцию проведут на 39 участках, еще на 17 завершат уже начатый ремонт. Из федерального бюджета на строительство направили два миллиарда рублей.

В пятницу, 19 апреля, на ЕТВ выйдет материал про разбитые дороги. Ждите.

Великое уральское опыление
Как газоны стали главными врагами наших легких.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, бюджет, благоустройство, ремонт дорог, дороги, Екатеринбург
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