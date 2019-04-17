Слава ПТРК виртуально оживил снесенную телебашню

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Мы решили превратить самый крупный виртуальный монумент в мире в арт-проект — цифровую галерею из произведений известных художников со всего мира. Цифровая природа

новой башни“ дает творческую свободу

кто хочет занести в нее изменения — ее можно раскрасить

дополнить ее трехмерную форму