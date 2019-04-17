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Слава ПТРК виртуально оживил снесенную телебашню

14:22, 17 Апрель 2019
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Скриншот видео
Художник сделал приложение дополненной реальности.
Художник Слава ПТРК с командой разработчиков создал мобильное приложение дополненной реальности «Моя башня», которое посвящено недостроенной телевизионной башне в Екатеринбурге.

«Мы решили превратить самый крупный виртуальный монумент в мире в арт-проект — цифровую галерею из произведений известных художников со всего мира. Цифровая природановой башни“ дает творческую свободу, кто хочет занести в нее изменения — ее можно раскрасить, дополнить ее трехмерную форму, заставить двигаться», — говорится в описании к приложению.
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Башня, «выросшая» из Екарты

Фото: ЕТВ

Приложение #Моя_Башня можно скачать в App Store или Google Play.
Разработчики утверждают, что это первый в мире проект с дополненной реальностью, воспроизводящий архитектурный объект подобного масштаба. Чтобы башня появилась на прежнем месте, нужно навести приложение на маркеры или на Екарту.
Слава Птрк — #Моя_башня

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, телебашня, башня, Свердловская область , Екатеринбург, Слава PTRK
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