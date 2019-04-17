Мэрии придется повторить аукцион на строительство школ в Екатеринбурге

Администрации Екатеринбурга придется повторить аукцион на сооружение пристроя к школе № 181 на Краснолесье, 22. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на торги заявился только «Спеццемремонт», заявка которого не соответствовала документам. За работы подрядчику предлагали 590,9 миллиона рублей. Две недели назад мэр Екатеринбурга уже подготовился к строительству — Александр Высокинский установил постоянные публичные сервитуты на два участка: проезд между домами на Краснолесья, 28 и Чкалова, 241 и въезд к дому № 24 по Краснолесья. Такая мера понадобилась для проезда грузовиков и строителей. Пристрой к школе № 181 срочно понадобился для того, чтобы решить проблему с переполненными школами.

Кроме того, не состоялся аукцион на строительство школы в Пионерском. За 628,5 миллиона рублей работать не согласился никто. Также неизвестно, что будет со школой на Фрезеровщиков, 84А. Документы на строительство учреждения в Орджоникидзевском районе подал один «Гранд-Строй». Заявку этой компании признали соответствующей требованиям, но торги посчитали несостоявшимися.

Напомним, к 300-летию Екатеринбурга мэрия хочет построить 14 школ. Мы показывали их на карте в материале «Грустный праздник».