Главная «ЕТВ»НовостиГород

Мэрии придется повторить аукцион на строительство школ в Екатеринбурге

13:49, 17 Апрель 2019
pencil-918449_960_720.jpg
Фото: pixabay
Жителям Краснолесья и Пионерского придется подождать.

Администрации Екатеринбурга придется повторить аукцион на сооружение пристроя к школе № 181 на Краснолесье, 22. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на торги заявился только «Спеццемремонт», заявка которого не соответствовала документам. За работы подрядчику предлагали 590,9 миллиона рублей. Две недели назад мэр Екатеринбурга уже подготовился к строительству — Александр Высокинский установил постоянные публичные сервитуты на два участка: проезд между домами на Краснолесья, 28 и Чкалова, 241 и въезд к дому № 24 по Краснолесья. Такая мера понадобилась для проезда грузовиков и строителей. Пристрой к школе № 181 срочно понадобился для того, чтобы решить проблему с переполненными школами.

Кроме того, не состоялся аукцион на строительство школы в Пионерском. За 628,5 миллиона рублей работать не согласился никто. Также неизвестно, что будет со школой на Фрезеровщиков, 84А. Документы на строительство учреждения в Орджоникидзевском районе подал один «Гранд-Строй». Заявку этой компании признали соответствующей требованиям, но торги посчитали несостоявшимися.

Напомним, к 300-летию Екатеринбурга мэрия хочет построить 14 школ. Мы показывали их на карте в материале «Грустный праздник».

Великое уральское опыление
Как газоны стали главными врагами наших легких.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Мэрии придется повторить аукцион на строительство школ в Екатеринбурге»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Екатеринбург, Администрация Екатеринбурга, строительство школ, школы, дети
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Если к власти придут дети, они перестроят все парки Екатеринбурга
Город
Если к власти придут дети, они перестроят все парки Екатеринбурга
Участники II Молодежного Форума «АртПоколение Екатеринбург-300» презентовали свои идеи креативной трансформации общественных пространств города.
ЮЛИЯ «НА ЛАБУТЕНАХ» ТОПОЛЬНИЦКАЯ
19 апреля в 19:30
С
Сумма мнений Σ
Как спасти детей от отчаяния
Как спасти детей от отчаяния
От Светланы Зенковой
Какая радость, эта ваша ледяная глыба!
Городские истории
Какая радость, эта ваша ледяная глыба!
Маленькие эксперты ЕТВ составили свой рецепт идеальной горки в Екатеринбурге.