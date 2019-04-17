Энергетики Екатеринбурга закончили испытывать трубы кипятком

Екатеринбургская теплосетевая компания закончила испытывать трубы на Эльмаше. Напомним, вчера, 16 апреля, в рамках подготовки к отопительному сезону с 8 до 16 часов энергетики повышали температуру воды до 125 градусов, чтобы найти дыры в трубах и вовремя их залатать.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК, теплосети выдержали испытания. Специалисты компании выявили только одно повреждение на квартальном трубопроводе диаметром 80 миллиметров на улице Корепина, 46. Участок отремонтировали. Оборудование теплосетей работает в прежнем режиме, температуру воды привели в норму.

Почему в Екатеринбурге постоянно рвутся трубы, ЕТВ рассказывал осенью. Материал об этом вы можете прочитать здесь.