Энергетики Екатеринбурга закончили испытывать трубы кипятком
14:46, 17 Апрель 2019
Рабочие нашли только одно повреждение, которое успели устранить.
Екатеринбургская теплосетевая компания закончила испытывать трубы на Эльмаше. Напомним, вчера, 16 апреля, в рамках подготовки к отопительному сезону с 8 до 16 часов энергетики повышали температуру воды до 125 градусов, чтобы найти дыры в трубах и вовремя их залатать.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК, теплосети выдержали испытания. Специалисты компании выявили только одно повреждение на квартальном трубопроводе диаметром 80 миллиметров на улице Корепина, 46. Участок отремонтировали. Оборудование теплосетей работает в прежнем режиме, температуру воды привели в норму.
Почему в Екатеринбурге постоянно рвутся трубы, ЕТВ рассказывал осенью. Материал об этом вы можете прочитать здесь.
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