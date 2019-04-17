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Энергетики Екатеринбурга закончили испытывать трубы кипятком

14:46, 17 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Рабочие нашли только одно повреждение, которое успели устранить.

Екатеринбургская теплосетевая компания закончила испытывать трубы на Эльмаше. Напомним, вчера, 16 апреля, в рамках подготовки к отопительному сезону с 8 до 16 часов энергетики повышали температуру воды до 125 градусов, чтобы найти дыры в трубах и вовремя их залатать.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК, теплосети выдержали испытания. Специалисты компании выявили только одно повреждение на квартальном трубопроводе диаметром 80 миллиметров на улице Корепина, 46. Участок отремонтировали. Оборудование теплосетей работает в прежнем режиме, температуру воды привели в норму.

Почему в Екатеринбурге постоянно рвутся трубы, ЕТВ рассказывал осенью. Материал об этом вы можете прочитать здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , трубы, испытания, Отопительный сезон , ЕТК
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