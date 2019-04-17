Депутаты поддержали идею пересмотреть благоустройство Зеленой рощи

Урбанист Владимир Злоказов рассказал в Facebook, что петицию за отмену проекта благоустройства Зеленой рощи подписали 1,5 тысячи человек. Ранее Злоказов объяснял ЕТВ, чем плох существующий эскиз компании «АрХиТек», которая занимается сквером за Оперным театром.

Кроме того, идею пересмотреть новую концепцию Зеленой рощи поддержали депутат Госдумы Андрей Альшевских и депутат гордумы Дмитрий Сергин. В частности, Альшевских направил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому письмо, в котором призвал отменить закупку на строительство в парке. Дмитрий Сергин высказался о вырубке деревьев на странице в Facebook: