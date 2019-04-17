Депутаты поддержали идею пересмотреть благоустройство Зеленой рощи
Урбанист Владимир Злоказов рассказал в Facebook, что петицию за отмену проекта благоустройства Зеленой рощи подписали 1,5 тысячи человек. Ранее Злоказов объяснял ЕТВ, чем плох существующий эскиз компании «АрХиТек», которая занимается сквером за Оперным театром.
Кроме того, идею пересмотреть новую концепцию Зеленой рощи поддержали депутат Госдумы Андрей Альшевских и депутат гордумы Дмитрий Сергин. В частности, Альшевских направил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому письмо, в котором призвал отменить закупку на строительство в парке. Дмитрий Сергин высказался о вырубке деревьев на странице в Facebook:
Вырубка нескольких деревьев на Вайнера — это соломинка в чужом глазу по сравнению с бревном готовящейся вырубки Зеленой Рощи под вывеской ее благоустройства. Возможно, на наших глазах рождается новая форма публичной работы городских властей, когда «ограниченные полномочия» и «избирательность реакции» становятся инструментами «продавливания» удобных решений.
Депутат гордумы добавил, что уничтожение зелени уже не случайность, а закономерность. «Кто хочет решить проблему, ищет возможности, а кто не хочет, ищет причину», — заключил Дмитрий Сергин.
Но двух депутатов мало для того, чтобы отменить проект благоустройства Зеленой рощи. Урбанист Владимир Злоказов просит «донести до остальных депутатов, что с проектом все совсем не в порядке», и направить письма всем членам комиссии по городскому хозяйству.