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Сам Артур Зиганшин в разговоре с ЕТВ заявил , что Шарташский лесопарк работает в штатном режиме , а в ближайшее время запланировано заседание совета , на котором выберут председателя , решат все вопросы — и будут работать на благо граждан. « Я не буду комментировать действия неблизких мне людей , какие-то сходки. Я думаю , вы догадываетесь , зачем все это делается», — добавил Артур Зиганшин.