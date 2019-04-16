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Поклонники Шарташа возмущены бездействием руковдства лесопарка

16:29, 16 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Активисты готовят альтернативное собрание экспертного совета. Директор Артур Зиганшин говорит, что все идет по плану.
Члены экспертного совета Шарташского лесопарка собираются на альтернативное собрание, поскольку устали ждать, когда руководство проведет официальное. Информацию об этом ЕТВ подтвердил член совета Александр Умников. Мероприятие намечено на 25 апреля и состоится в Архитектурной академии. «Пригласим всех неравнодушных горожан, кому не безразлична судьба парка, у кого есть предложения по обустройству парка, кто готов к реализации этих предложений», — написал Умников на Facebook.

Инициативная группа недовольна тем, что руководство Шарташа до сих пор не провело собрание членов совета и не представило концепцию парка. По словам Александра Умникова, «протестная» история тянется с января-февраля. С того времени существует группа в Facebook «За наш Шарташ!», где активисты обсуждают судьбу лесопарка.
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Умников, к слову, был одним из кандидатов на пост директора Шарташского лесопарка, которое сейчас занимает Артур Зиганшин.
Сам Артур Зиганшин в разговоре с ЕТВ заявил, что Шарташский лесопарк работает в штатном режиме, а в ближайшее время запланировано заседание совета, на котором выберут председателя, решат все вопросы — и будут работать на благо граждан. «Я не буду комментировать действия неблизких мне людей, какие-то сходки. Я думаю, вы догадываетесь, зачем все это делается», — добавил Артур Зиганшин.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Шарташский лес, Шарташский лесопарк, Екатеринбург, Артур Зиганшин
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