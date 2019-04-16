Депутаты гордумы приблизили расставание Екатеринбурга с киосками
Комиссия гордумы Екатеринбурга по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности рассмотрела проект концепции размещения нестационарных объектов торговли на территории Екатеринбурга. Елена Чернышева, председатель комитета мэрии по товарному рынку рассказала депутатам о том, в какие сроки и по каким законам киоски будут ликвидироваться, переезжать и существовать.
Планы администрации и думы в этом вопросе совпали — киосков в центре города быть не должно. Коллективное мнение депутатов: «Позорище нашему государству» и «Все мы страдаем от нестационарной торговли».
Концепция, которую предлагает администрация Екатеринбурга в соответствии с позицией мэра Высокинского, предполагает ликвидацию киосков в течение трех лет. К счастью, пока только в центре уральской столицы. На окраинах число торговых павильонов увеличиться на 194 объекта.
Пока в Северке, Палкинском торфянике, на Широкой Речке, Елизавете и ряде удаленных территорий (всего 27 микрорайонов) стационарная торговля не разовьется до нормативного уровня, проблему обеспечения жителей необходимыми товарами будут решать киоски. В них можно будет продавать цветы, мясные и хлебобулочные изделия, оказывать услуги бытовые и по ремонту автомобилей.
А в перспективе с сентября 2020 года на улицах Екатеринбурга можно будет купить только мороженое, ритуальные товары (!), газеты и напитки. Останутся торговые павильоны на конечных остановках общественного транспорта и летние веранды при ресторанах, барах и кафе. Центр города, согласно концепции, будет обеспечен нестационарными торговыми объектами только на улицах Вайнера, Ленина и Малышева. И только с апреля по октябрь.