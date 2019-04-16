Депутаты гордумы приблизили расставание Екатеринбурга с киосками

Комиссия гордумы Екатеринбурга по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности рассмотрела проект концепции размещения нестационарных объектов торговли на территории Екатеринбурга. Елена Чернышева, председатель комитета мэрии по товарному рынку рассказала депутатам о том, в какие сроки и по каким законам киоски будут ликвидироваться, переезжать и существовать.

Планы администрации и думы в этом вопросе совпали — киосков в центре города быть не должно. Коллективное мнение депутатов: «Позорище нашему государству» и «Все мы страдаем от нестационарной торговли».