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Депутаты гордумы приблизили расставание Екатеринбурга с киосками

11:46, 16 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
К 2020 году в уральской столице останутся объекты, торгующие мороженым, ритуальными принадлежностями, конечные остановки и летние веранды.

Комиссия гордумы Екатеринбурга по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности рассмотрела проект концепции размещения нестационарных объектов торговли на территории Екатеринбурга. Елена Чернышева, председатель комитета мэрии по товарному рынку рассказала депутатам о том, в какие сроки и по каким законам киоски будут ликвидироваться, переезжать и существовать.

Планы администрации и думы в этом вопросе совпали — киосков в центре города быть не должно. Коллективное мнение депутатов: «Позорище нашему государству» и «Все мы страдаем от нестационарной торговли».

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Концепция, которую предлагает администрация Екатеринбурга в соответствии с позицией мэра Высокинского, предполагает ликвидацию киосков в течение трех лет. К счастью, пока только в центре уральской столицы. На окраинах число торговых павильонов увеличиться на 194 объекта.

Пока в Северке, Палкинском торфянике, на Широкой Речке, Елизавете и ряде удаленных территорий (всего 27 микрорайонов) стационарная торговля не разовьется до нормативного уровня, проблему обеспечения жителей необходимыми товарами будут решать киоски. В них можно будет продавать цветы, мясные и хлебобулочные изделия, оказывать услуги бытовые и по ремонту автомобилей.

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А в перспективе с сентября 2020 года на улицах Екатеринбурга можно будет купить только мороженое, ритуальные товары (!), газеты и напитки. Останутся торговые павильоны на конечных остановках общественного транспорта и летние веранды при ресторанах, барах и кафе. Центр города, согласно концепции, будет обеспечен нестационарными торговыми объектами только на улицах Вайнера, Ленина и Малышева. И только с апреля по октябрь.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
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