Апрельский снегопад загнал Екатеринбург в многокилометровые пробки

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, отказаться от резких маневров , обгонов , а также соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других машин. Свердловских водителей призвали быть внимательней на дорогах. Автовладельцам советуют двигаться с пониженной скоростьюотказаться от резких маневровобгонова также соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других машин.

Снегопадкоторый обрушился на Екатеринбург днем 16 апреляспровоцировал многокилометровые пробки. Яндекс оценивает дорожные затруднения в 8 баллов. Водителям придется задержаться на всех центральных улицахособенно на Ленина и Куйбышева. Большой затор образовался по Халтурина от Кушвинской до Татищевапо Московской от Щорса до Объездной.