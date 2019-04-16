Апрельский снегопад загнал Екатеринбург в многокилометровые пробки
17:56, 16 Апрель 2019
Центр города лучше объезжать.
Снегопад, который обрушился на Екатеринбург днем 16 апреля, спровоцировал многокилометровые пробки. Яндекс оценивает дорожные затруднения в 8 баллов. Водителям придется задержаться на всех центральных улицах, особенно на Ленина и Куйбышева. Большой затор образовался по Халтурина от Кушвинской до Татищева, по Московской от Щорса до Объездной.
Свердловских водителей призвали быть внимательней на дорогах. Автовладельцам советуют двигаться с пониженной скоростью, отказаться от резких маневров, обгонов, а также соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других машин.
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