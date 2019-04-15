Завтра на Эльмаше испытают теплосети температурой в 125 градусов

Екатеринбургская теплосетевая компания будет испытывать теплосети максимальной температурой в 125 градусов завтра, 16 апреля. Испытания пройдут в Орджоникидзевском районе уральской столицы в границах улиц Ползунова, Замятина, Красных Командиров, Шефская, Фронтовых бригад и проспект Космонавтов, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК. Ранее специалисты говорили, что испытания пройдут по всему городу.

Работы пройдут с 8 до 16 часов. В это время воду будут подавать во внутридомовые системы по зимнему графику. Кроме того, ограничат подачу горячей воды в детских садах, школах и больницах. Чтобы избежать аварии, от тепловых сетей должны также отключить дома с неисправными системами регулирования до 17 часов сегодня.

Энергетики просят жителей города соблюдать меры безопасности и быть внимательными. В частности, не забывайте проветривать помещения, чтобы понизить температуру внутри домов, не подходите к лужам с горячей водой, не подходите к автомобилю, расположенному около разлива, и не выходите из транспорта, если вы оказались внутри в этот момент. И последнее — не оставляйте машины вблизи люков, тепловых камер и наружных труб.