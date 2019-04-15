Высокинский свалил перенос транспортной реформы на строительство метро

Транспортная реформа в Екатеринбурге растянется на три года. Мэр города Александр Высокинский рассказал, что всю транспортную схему все равно придется менять со строительством второй ветки метро. «Никакой бюджет не потянет вторую ветку и дублирующие маршруты. Подвоз к метро нужно сделать эффективным», — заявил он. Пока что специалисты будут отслеживать перемещения жителей города через сервис Яндекса.

«Идеальная реформа — это когда граждане не замечают изменений», — считает Высокинский. Новую транспортную схему он сравнил с покупкой смартфона. «Первые пару дней интерфейс шибко раздражает, но потом ты понимаешь, что он был удобным».