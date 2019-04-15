Высокинский свалил перенос транспортной реформы на строительство метро
17:15, 15 Апрель 2019
Мэр Екатеринбурга считает, что схему нужно подогнать под новые линии.
Транспортная реформа в Екатеринбурге растянется на три года. Мэр города Александр Высокинский рассказал, что всю транспортную схему все равно придется менять со строительством второй ветки метро. «Никакой бюджет не потянет вторую ветку и дублирующие маршруты. Подвоз к метро нужно сделать эффективным», — заявил он. Пока что специалисты будут отслеживать перемещения жителей города через сервис Яндекса.
«Идеальная реформа — это когда граждане не замечают изменений», — считает Высокинский. Новую транспортную схему он сравнил с покупкой смартфона. «Первые пару дней интерфейс шибко раздражает, но потом ты понимаешь, что он был удобным».
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Ранее вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов сообщил, что сроки проведения транспортной реформы, скорее всего, будут сдвигаться. Причиной этому стало то, что нужно начинать серьезную информационную кампанию, для которой уже не осталось времени. ЕТВ пристально следит за транспортной реформой. В последний раз мы рассказывали, каким мог бы стать общественный транспорт через три месяца, но уже не станет.
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