В екатеринбургские садики пойдут 23 тысячи детей

Садики Екатеринбурга вместят 23 тысячи детей в 2019 году. Это на три тысячи больше прошлогоднего показателя. Для детей от трех до четырех лет планируют открыть 15 тысяч мест. «Это полностью удовлетворяет имеющуюся потребность», — цитирует пресс-служба мэрии начальника департамента образования администрации Екатерина Сибирцева.

Кроме того, дополнительно откроют 350 мест в рамках муниципальной программы. Еще 250 ребят вместит детский сад в Академическом, где переполнены учебные заведения. Детям с особыми образовательными потребностями выделят тысячу мест.