В екатеринбургские садики пойдут 23 тысячи детей
16:56, 15 Апрель 2019
Места хватит всем, утверждают в горадминистрации.
Садики Екатеринбурга вместят 23 тысячи детей в 2019 году. Это на три тысячи больше прошлогоднего показателя. Для детей от трех до четырех лет планируют открыть 15 тысяч мест. «Это полностью удовлетворяет имеющуюся потребность», — цитирует пресс-служба мэрии начальника департамента образования администрации Екатерина Сибирцева.
Кроме того, дополнительно откроют 350 мест в рамках муниципальной программы. Еще 250 ребят вместит детский сад в Академическом, где переполнены учебные заведения. Детям с особыми образовательными потребностями выделят тысячу мест.
Все умрут. А я — останусь?
Почему жители Свердловской области стали первыми в «игре на выбывание»?
Новое и интересное
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.
Сумма мнений Σ
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду