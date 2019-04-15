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В екатеринбургские садики пойдут 23 тысячи детей

16:56, 15 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Места хватит всем, утверждают в горадминистрации.

Садики Екатеринбурга вместят 23 тысячи детей в 2019 году. Это на три тысячи больше прошлогоднего показателя. Для детей от трех до четырех лет планируют открыть 15 тысяч мест. «Это полностью удовлетворяет имеющуюся потребность», — цитирует пресс-служба мэрии начальника департамента образования администрации Екатерина Сибирцева.

Кроме того, дополнительно откроют 350 мест в рамках муниципальной программы. Еще 250 ребят вместит детский сад в Академическом, где переполнены учебные заведения. Детям с особыми образовательными потребностями выделят тысячу мест.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, дети, детсад, Свердловская область , Екатеринбург, Екатерина Сибирцева
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