В Екатеринбурге закроют дублер Академика Сахарова

Дублер проспекта Академика Сахарова перекроют в Екатеринбурге. На участке от улицы Рябинина до Вильгельма де Геннина будут прокладывать магистральную сеть водоснабжения. Проезд закроют с 18 апреля по 31 мая.

Водителям советуют быть внимательными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут.

