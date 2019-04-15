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В Екатеринбурге закроют дублер Академика Сахарова

15:55, 15 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Водителям придется объезжать участок до лета.

Дублер проспекта Академика Сахарова перекроют в Екатеринбурге. На участке от улицы Рябинина до Вильгельма де Геннина будут прокладывать магистральную сеть водоснабжения. Проезд закроют с 18 апреля по 31 мая.

Водителям советуют быть внимательными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, перекрытия, Академика Сахарова, Екатеринбург
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