В Екатеринбурге закроют дублер Академика Сахарова
15:55, 15 Апрель 2019
Водителям придется объезжать участок до лета.
Дублер проспекта Академика Сахарова перекроют в Екатеринбурге. На участке от улицы Рябинина до Вильгельма де Геннина будут прокладывать магистральную сеть водоснабжения. Проезд закроют с 18 апреля по 31 мая.
Водителям советуют быть внимательными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут.
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