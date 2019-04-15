В Екатеринбурге за 2,5 миллиона почистят Исеть и городской пруд

Мэрия Екатеринбурга выделит 2,5 миллиона рублей на уборку Исети и городского пруда. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. Места уборки разбили на 12 участков: от моста Халтурина-Токарей до моста на Челюскинцев, от моста на Малышева до моста на Базовом, от Базового до Павлодарской, от моста на Челюскинцев до моста на Ленина, от моста на Ленина до моста на Малышева, от Коркинской, 11 до Миасской, 22 (правое русло), на Рощинской от дома № 25 до 69Б, от моста на Павлодарской до Воровского, 6, от плотины на Косарева до моста по Бородина, от моста по Бородина до моста на Инженерной, на Малом Конном переулке от дома № 11 до 12, дорога от полуострова Большеконный до острова Баран.

Подрядчику придется выехать на места 183 раза. Больше всего уборок запланировали на август 2019 года. Больше других с мая по октябрь очистят пруд от моста на Челюскинцев до моста на Ленина и реку Исеть от моста на Ленина до моста на Малышева. На эти участки рабочие будут выезжать по 29 раз на каждый. Электронный аукцион проведут 29 апреля. Чистить пруд и реку в Екатеринбурге будут до первого ноября. За все это время от мусора нужно избавить 25,5 километра левых и правых берегов.

Год назад администрация Екатеринбурга потратила на уборку Исети такую же сумму — 2,58 миллиона рублей.