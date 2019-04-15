В Екатеринбурге у цирка сгорела фура для перевозки слонов

Грузовик для перевозки животных сгорел около екатеринбургского цирка ночью с 14 на 15 апреля. На место приехали сотрудники МЧС, которые потушили огонь за 10-15 минут. В фуре было только сено, предназначенное для слонов, пишут «Ночные новости».

Грузовик оказался собственностью труппы братьев Гартнеров, которые приехали в Екатеринбург с шоу слонов. Воскресенье, 14 апреля, был последним днем гастролей в уральской столице. Сегодня артисты должны были уехать из города.

Пожар попал на камеры видеонаблюдения. Около фуры стояли двое мужчин, и грузовик загорелся после того, как они ушли. Следствие выяснит, кто поджег машину.