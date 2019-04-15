В Екатеринбурге у цирка сгорела фура для перевозки слонов
10:30, 15 Апрель 2019
В машине было только сено.
Грузовик для перевозки животных сгорел около екатеринбургского цирка ночью с 14 на 15 апреля. На место приехали сотрудники МЧС, которые потушили огонь за 10-15 минут. В фуре было только сено, предназначенное для слонов, пишут «Ночные новости».
Грузовик оказался собственностью труппы братьев Гартнеров, которые приехали в Екатеринбург с шоу слонов. Воскресенье, 14 апреля, был последним днем гастролей в уральской столице. Сегодня артисты должны были уехать из города.
Пожар попал на камеры видеонаблюдения. Около фуры стояли двое мужчин, и грузовик загорелся после того, как они ушли. Следствие выяснит, кто поджег машину.
Все умрут. А я — останусь?
Почему жители Свердловской области стали первыми в «игре на выбывание»?
Новое и интересное
Убили стиль
Городские истории
Цирк, драмтеатр, завод ОЦМ и еще четыре объекта советского модернизма Екатеринбурга, которые не пережили реконструкцию.
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
Сумма мнений Σ
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».