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В Екатеринбурге у цирка сгорела фура для перевозки слонов

10:30, 15 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
В машине было только сено.

Грузовик для перевозки животных сгорел около екатеринбургского цирка ночью с 14 на 15 апреля. На место приехали сотрудники МЧС, которые потушили огонь за 10-15 минут. В фуре было только сено, предназначенное для слонов, пишут «Ночные новости».

Грузовик оказался собственностью труппы братьев Гартнеров, которые приехали в Екатеринбург с шоу слонов. Воскресенье, 14 апреля, был последним днем гастролей в уральской столице. Сегодня артисты должны были уехать из города.

Пожар попал на камеры видеонаблюдения. Около фуры стояли двое мужчин, и грузовик загорелся после того, как они ушли. Следствие выяснит, кто поджег машину.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, слон, животные, цирк, пожар
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