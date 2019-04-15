В Екатеринбурге из-за минирования эвакуировали учеников школы №119

Школу № 119, расположенную в Пугачевском переулке, 5А, эвакуировали из-за сообщений о минировании. «Позвонила сестра, говорит, 119 школу в железнодорожном районе „заминировали“. Все дети, кто в чем, стоят на улице», — написала в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте» подписчица Наталья.

В пресс-службе департамента образования ЕТВ сообщили, что за пять минут из здания вывели 32 сотрудника школы и 568 детей. Сейчас школу проверяют. Дети находятся в КЗЦ «Стрела». Журналист ЕТВ обратился за комментарием в полицию. Там пообещали рассказать о ситуации позднее.

Напомним, два дня назад в Екатеринбурге массово эвакуировали посетителей торговых центров. На улицу выгнали тех, кто был в «Радуга-парке», «Глобусе», «Карнавале», «Дирижабле» и «Гринвиче».