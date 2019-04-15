Классическое межсезонье. В Екатеринбург вернулась холодная погода
08:20, 15 Апрель 2019
По ночам будет подмораживать.
В Екатеринбург ненадолго вернется суровая уральская весна — с минусовыми температурами и снегом. Понедельник, 15 марта, начнется с ясной, но морозной погоды: синоптики обещают до -10 утром. К обеду резко потеплеет до +7 градусов по Цельсию.
В ночь с понедельника на вторник начнется снег, который будет идти весь день 16 апреля. Температура воздуха при этом зафиксируется на +4 градусах. Правда, ощущаться они будут как -3 из-за западного ветра скоростью 5,7 метра в секунду. В среду, 17 апреля, ветер только усилится (до шести метров в секунду), будет идти небольшой снег, температура воздуха снизится до -7 днем.
Но не расстраивайтесь, в четверг, 18 апреля, весна вернется в Екатеринбург. Синоптики обещают ясную и умеренно прохладную погоду: термометры покажут +4 градуса днем. Пятница будет пасмурной, но ни снега, ни дождя не ожидается. Воздух прогреется до +5 градусов по Цельсию.
Новое и интересное
Снег в розовом цвете
Городские истории
Зачем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пугал чиновников, отвечающих за уборку снега, увольнением.
Сумма мнений Σ
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду