Классическое межсезонье. В Екатеринбург вернулась холодная погода

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В ночь с понедельника на вторник начнется снег , который будет идти весь день 16 апреля. Температура воздуха при этом зафиксируется на +4 градусах. Правда , ощущаться они будут как -3 из-за западного ветра скоростью 5,7 метра в секунду. В среду , 17 апреля , ветер только усилится ( до шести метров в секунду), будет идти небольшой снег , температура воздуха снизится до -7 днем.





Но не расстраивайтесь , в четверг , 18 апреля , весна вернется в Екатеринбург. Синоптики обещают ясную и умеренно прохладную погоду: термометры покажут +4 градуса днем. Пятница будет пасмурной , но ни снега , ни дождя не ожидается. Воздух прогреется до +5 градусов по Цельсию.

В Екатеринбург ненадолго вернется суровая уральская весна — с минусовыми температурами и снегом. Понедельник15 мартаначнется с яснойно морозной погоды: синоптики обещают до -10 утром. К обеду резко потеплеет до +7 градусов по Цельсию.