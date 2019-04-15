Играй в престолы! Екатеринбуржцам предложили корону Вестероса

Основанием для железного трона мечей стала екатеринбургская «Терка». И сейчас это место для поклонников «Игры престолов». Точка, где фотографируются, делают селфи. Вы спросите, зачем все это сделано? Да хотя бы просто ради фана. Это наш от редакции ЕТВ коллективный оммаж, знак уважения Джоржду Мартину. Благодарность ему за его творение, которое, воплотившись в сериале, вошло в мировую культуру наравне с «Властелином колец» Толкиена и «Войной и миром» Толстого.

А это значит, что «Игра престолов» неизбежно влияет на окружающую реальность тех, кто знает и любит этот сериал. Не фатально, но ощутимо. Как приправа к блюду, как специя. Механизм этого прост. Берете любую цитату из культового сериала и помещаете в сегодняшний контекст уральской жизни.