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Играй в престолы! Екатеринбуржцам предложили корону Вестероса

11:40, 15 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Занять Железный трон и приобщиться к мировой кинолегенде может любой желающий.

Сегодня, 15 апреля вышел в свет новый сезон «Игры престолов». Если вы принципиально не знаете, о чем этот сериал (а игнорировать явление этой мировой культуры можно только так, намеренно от него уклоняясь), то закрывайте эту новость. Она не для вас. Если же вы, равно как и мы, ждали продолжения истории воскресшего Джона Сноу и повелительницы драконов Дейнерис Таргариен и хотите знать, как остановить нашествие белых ходоков, то у нас для вас специальный фанатский сюрприз! Трон Вестероса.

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Основанием для железного трона мечей стала екатеринбургская «Терка». И сейчас это место для поклонников «Игры престолов». Точка, где фотографируются, делают селфи. Вы спросите, зачем все это сделано? Да хотя бы просто ради фана. Это наш от редакции ЕТВ коллективный оммаж, знак уважения Джоржду Мартину. Благодарность ему за его творение, которое, воплотившись в сериале, вошло в мировую культуру наравне с «Властелином колец» Толкиена и «Войной и миром» Толстого.

А это значит, что «Игра престолов» неизбежно влияет на окружающую реальность тех, кто знает и любит этот сериал. Не фатально, но ощутимо. Как приправа к блюду, как специя. Механизм этого прост. Берете любую цитату из культового сериала и помещаете в сегодняшний контекст уральской жизни.

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Для нашего трона мечей мы выбрали цитату умнейшего и вечно пьяного карлика Тириона Ланнистера: «Короны творят странные вещи с головами, на которые надеты».

К чему это? О ком? О нас или совсем нет? Есть ли сходство Решайте сами.

Вспоминайте прошлые эпизоды сериала, смотрите новые, выбирайте «говорящие» цитаты, которые могут описать и расцветить наши будни.

Играйте в престолы вместе с нами!

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, терка, искусство, город, кино
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