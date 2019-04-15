Главная «ЕТВ»НовостиГород

«Главное — копнуть»: Высокинский размечтался о метро, как в Барселоне

16:40, 15 Апрель 2019
kuku.jpg
Фото: ЕТВ
Новую линию подземки в Екатеринбурге хотят сделать «двухэтажной».

Тоннели для второй ветки метро в Екатеринбурге хотят сделать «двухэтажными». В таком случае станции тоже расположатся одна над другой. По словам Александра Высокинского, в России такого еще не делали, но прецеденты есть, например, в Барселоне. Другой вариант — сделать широкие тоннели и пустить поезда параллельно или оставить все как есть: каждый поезд в своем подземном ходу. Все будет зависеть от скорости экспертизы.

Еще один пункт, который повлияет на стоимость: смогут ли на поверхности рыть 250 метровые котлованы. Такие наземные работы обойдутся дешевле, но грозят транспортным коллапсом. «Если сделаем основной улицу Татищева и разгрузим Крауля, то сможем сделать там такие точки», — сообщил Высокинский. Утвердить проект работ должны до конца 2019 года.

Все умрут. А я — останусь?
Почему жители Свердловской области стали первыми в «игре на выбывание»?
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Главное — уже копнуть, с остальным — разберемся.
Александр Высокинский

На строительство метро потребуется 76 миллиардов рублей. На эти деньги к 300-летию Екатеринбурга планируют запустить 12 новых станций. Ветку от «Металлургической» до «Каменных палаток» и продлить по две станции на севере и юге существующей линии. ЕТВ подробно разбирался, возможно ли успеть перекопать город за три года.

Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале ««Главное — копнуть»: Высокинский размечтался о метро, как в Барселоне»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, подземка, Метрополитен, метро, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

От первого ковша до наших дней. История метро Екатеринбурга
Город
От первого ковша до наших дней. История метро Екатеринбурга
Ровно 37 лет назад в Екатеринбурге начали строить метрополитен. За это время он сумел примерить корону самой короткой подземки в мире, но все-таки связал город с севера на юг. ЕТВ вспоминает, как это было.
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
15 апреля в 19:30
С Оксана Запорожец
Сумма мнений Σ
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
От Светланы Зенковой
Метро превыше всего! ЕТВ представил, как изменит город новая ветка
Город
Метро превыше всего! ЕТВ представил, как изменит город новая ветка
Мы прогулялись над будущей линией метро, которая должна связать ВИЗ и Синие Камни, поговорили с будущими пассажирами, пофантазировали, как изменится город снаружи, когда внутри пойдут поезда.