«Главное — копнуть»: Высокинский размечтался о метро, как в Барселоне

Тоннели для второй ветки метро в Екатеринбурге хотят сделать «двухэтажными». В таком случае станции тоже расположатся одна над другой. По словам Александра Высокинского, в России такого еще не делали, но прецеденты есть, например, в Барселоне. Другой вариант — сделать широкие тоннели и пустить поезда параллельно или оставить все как есть: каждый поезд в своем подземном ходу. Все будет зависеть от скорости экспертизы.

Еще один пункт, который повлияет на стоимость: смогут ли на поверхности рыть 250 метровые котлованы. Такие наземные работы обойдутся дешевле, но грозят транспортным коллапсом. «Если сделаем основной улицу Татищева и разгрузим Крауля, то сможем сделать там такие точки», — сообщил Высокинский. Утвердить проект работ должны до конца 2019 года.