«Детсад на колесах»: в метро Екатеринбурга запустили два новых состава
16:11, 15 Апрель 2019
Чтобы компенсировать затраты на них, весной поднимут плату за проезд.
В метро Екатеринбурга запустили два новых состава, за которые пришлось заплатить по 250 миллионов рублей. «Детсад на колесах», — назвал обновку мэр города Александр Высокинский. Пока новые поезда курсируют под землей в тестовом режиме. Ездить на них постоянно жители смогут уже в мае. В вагонах есть защита от вандалов (они хорошо отмываются), контроль нагрева, вентиляция, эвакуационнsй трап и двери, которые не могут зажать пассажира.
Новые составы купили на деньги из городского бюджета. Чтобы компенсировать затраты, придется поднять плату за проезд (за счет инвестиционной надбавки). По словам Александра Высокинского, пассажиры метро будут платить 32 рубля уже этой весной. Скидка для владельцев «Е-карты» сохранится.
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По такой же схеме планируют действовать при обновлении автобусного парка: сначала на улицы выйдут новые машины, потом поднимется плата за проезд. В 2019 году также должны отремонтировать 11 старых составов. Это продлит срок их службы еще на 15 лет.
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