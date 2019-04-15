«Детсад на колесах»: в метро Екатеринбурга запустили два новых состава

В метро Екатеринбурга запустили два новых состава , за которые пришлось заплатить по 250 миллионов рублей. « Детсад на колесах», — назвал обновку мэр города Александр Высокинский. Пока новые поезда курсируют под землей в тестовом режиме. Ездить на них постоянно жители смогут уже в мае. В вагонах есть защита от вандалов ( они хорошо отмываются), контроль нагрева , вентиляция , эвакуационнsй трап и двери , которые не могут зажать пассажира.



